В Дагестане 16,5 тысяч человек заболели коронавирусом

За весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 16 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 799 человек, 791 пациент скончался. «В Дагестане за весь период осуществлено 728 242 исследований на коронавирус. 3209 дагестанцев в данный момент пребывают на карантине», — пишет оперативный штаб. Стоит напомнить, что указом врио руководителя региона Сергея Меликова в Дагестане работает режим ношения масок – жители республики обязаны носить защитные маски в местах скопления людей. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома.