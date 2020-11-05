ЗАМАНА - В Дагестане 16,5 тысяч человек заболели коронавирусом

В Дагестане 16,5 тысяч человек заболели коронавирусом

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05 ноября, 2020. Четверг 13:48
В Дагестане 16,5 тысяч человек заболели коронавирусом

В Дагестане за последние сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, пишет оперативный штаб региона в Telegram.

В Дагестане 16,5 тысяч человек заболели коронавирусом
Общество

За весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 16 479 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 799 человек, 791 пациент скончался. «В Дагестане за весь период осуществлено 728 242 исследований на коронавирус. 3209 дагестанцев в данный момент пребывают на карантине», — пишет оперативный штаб. Стоит напомнить, что указом врио руководителя региона Сергея Меликова в Дагестане работает режим ношения масок – жители республики обязаны носить защитные маски в местах скопления людей. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома.

 

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