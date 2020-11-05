КФХ «Чед» Гумбетовского района экспортирует продукцию в Беларусь

Гумбетовский район знаменит своей сельскохозяйственной продукцией. КФХ «Чед», которое числится в селе Цилитль, экспортирует поголовье овец в Беларусь.

Накануне в этот населенный пункт, который находится на высоте больше 1800 метров над уровнем моря, приехали с визитом представители Республики Беларусь. Они посетили пастбища, взяли кровь МРС на анализ и пробирковали овец. Группу из Беларуси встретил молодой бригадир Рамазан Исаев.

Гости из братской страны были восхищены природой дагестанских гор.

Фермеры из села Цилитль поблагодарили руководителя Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова, специалистов отдела экономики, сельского хозяйства, имущественных отношений и ЖКХ администрации района и ветеринарной службы за внимание к их проблемам и за оказываемую помощь.