ЗАМАНА - В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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05 ноября, 2020. Четверг 13:03
В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В РФ за последние сутки коронавирусом заразились 19 404 человека в 85 субъектах. Суммарное количество случаев заражения в России за время эпидемии достигло 1 712 858, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Общество

За день выздоровели 12 238 человек, 292 скончались. Всего с начала эпидемии вылечились 1 279 169 жителей России, умерли 29 509 человек. Самое высокое число заражений за сутки зафиксировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588).

 

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