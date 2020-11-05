В России зарегистрировано 19,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В РФ за последние сутки коронавирусом заразились 19 404 человека в 85 субъектах. Суммарное количество случаев заражения в России за время эпидемии достигло 1 712 858, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

За день выздоровели 12 238 человек, 292 скончались. Всего с начала эпидемии вылечились 1 279 169 жителей России, умерли 29 509 человек. Самое высокое число заражений за сутки зафиксировано в Москве (5255), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (588).