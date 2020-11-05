Исламов Даниял Пашаевич избран главой Бабаюртовского района
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2020. Четверг 12:37
Депутаты Бабаюртовского района сегодня, 5 ноября, в процессе тайного голосования выбрали руководителя района, единогласно поддержав кандидатуру Исламова Даниял Пашаевича.
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