ЗАМАНА - Более 5000 ленточек-триколор раздали в Дагестане ко Дню народного единства

Более 5000 ленточек-триколор раздали в Дагестане ко Дню народного единства

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05 ноября, 2020. Четверг 09:14
Более 5000 ленточек-триколор раздали в Дагестане ко Дню народного единства
Больше 5000 тысяч ленточек-триколор раздали вчера, 4 ноября, в регионе в рамках патриотической акции «Я – россиянин». Инициатором мероприятия стало Министерство молодежи региона, пишет РИА "Дагестан".
Более 5000 ленточек-триколор раздали в Дагестане ко Дню народного единства
Общество
Акция началась в Махачкале сразу на нескольких улицах: на главной площади города, на проспекте Расула Гамзатова и в парке имени 50-летия Октября. Волонтеры проводили опрос среди молодого поколения на знание праздника. «Мы интeрeсoвaлиcь у пpoxoжиx peбят, чтo для ниx oзнaчaeт cлoвo «eдинcтвo» и кaкoвa истopия пpaздникa. Oтвeты бoльшинcтвa рeспoндeнтoв пpиятнo удивили. Пoчти всe тoчнo знaли кaкoй имeннo сeгoдня oтмeчaeтся прaздник и чтo пoд coбoй пoдрaзумeвaeт», - рaсскaзaл oдин из вoлoнтерoв aкции.  
 

 

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