Дагестан отметит важный юбилей 20 января следующего года. На сегодняшний день Правительством республики проработан проект плана будущего юбилея. При этом нужно заметить, что мероприятия, которые к нему приурочены, в том числе научного, образовательного и спортивного характера, будут проводиться в регионе в течение всего 2021 года. Подробнее можно прочитать тут.