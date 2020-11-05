ЗАМАНА - Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

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05 ноября, 2020. Четверг 00:38
Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

Во вторник, 3 ноября, под руководством Первого вице-премьера региона Анатолия Карибова было проведено собрание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования ДАССР, пишет РИА "Дагестан".

Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики
Общество

Дагестан отметит важный юбилей 20 января следующего года. На сегодняшний день Правительством республики проработан проект плана будущего юбилея. При этом нужно заметить, что мероприятия, которые к нему приурочены, в том числе научного, образовательного и спортивного характера, будут проводиться в регионе в течение всего 2021 года. Подробнее можно прочитать тут.

 

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