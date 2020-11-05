Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2020. Четверг 00:38
Во вторник, 3 ноября, под руководством Первого вице-премьера региона Анатолия Карибова было проведено собрание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования ДАССР, пишет РИА "Дагестан".
Дагестан отметит важный юбилей 20 января следующего года. На сегодняшний день Правительством республики проработан проект плана будущего юбилея. При этом нужно заметить, что мероприятия, которые к нему приурочены, в том числе научного, образовательного и спортивного характера, будут проводиться в регионе в течение всего 2021 года. Подробнее можно прочитать тут.
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