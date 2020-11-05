Ситуацию с коронавирусной инфекцией в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2020. Четверг 00:33
Собрание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной эпидемии было проведено во вторник, 3 ноября, под руководством Врио руководителя РД Сергея Меликова, пишет РИА "Дагестан".
Сергей Меликов заметил, что несмотря на то, что ситуация с эпидемией в регионе сегодня стабильнее, расслабляться пока нельзя: необходимо продолжать работу в этом направлении. Подробнее можно прочитать тут.
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