ЗАМАНА - Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы

Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы

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04 ноября, 2020. Среда 16:26
Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы

Коллектив ГКБ Махачкалы, собравшийся сегодня, 4 ноября, у здания больницы, выразил благодарность врио руководителя Дагестана Сергею Меликову, пишет "МирМол".

Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы
Общество

Об этом рассказал помощник главного врача медучреждения Исрафил Исрафилов. «Коллектив ГКБ Махачкалы выражает благодарность врио главы Дагестана Сергею Меликова за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжит работу на должности главного врача», — отметил помощник Малаева.

 

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