Об этом рассказал помощник главного врача медучреждения Исрафил Исрафилов. «Коллектив ГКБ Махачкалы выражает благодарность врио главы Дагестана Сергею Меликова за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжит работу на должности главного врача», — отметил помощник Малаева.
Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2020. Среда 16:26
Коллектив ГКБ Махачкалы, собравшийся сегодня, 4 ноября, у здания больницы, выразил благодарность врио руководителя Дагестана Сергею Меликову, пишет "МирМол".
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