ЗАМАНА - Граждане в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции

Граждане в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции

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04 ноября, 2020. Среда 11:50
Граждане в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции

Последний Указ Главы РД (от 30 октября 2020 г. № 101) обязывает граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.

Граждане в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции
Общество

При этом нужно помнить, что условия режима самоизоляции прописаны в Указе Главы РД от 18 марта 2020 г. № 17 (с изменениями). Читать оба Указа нужно в системной взаимосвязи.

Тогда будет понятно, что разрешается выходить из дому для определенных целей, режим самоизоляции не распространяется на руководителей учреждений, работников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным, работников здравоохранения и т.д.

Почему с 3 ноября по 16 ноября? Потому что застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше  автоматически (с подачи страховщика, работодателя) будут открываться больничные листы, но не более чем на две недели. Работодатель определяет, кто для него является критически важным работником. Сведения о лицах, обязанных соблюдать режим самоизоляции работодателем направляются в Фонд социального страхования. Самому работнику не нужно никуда обращаться, все за него сделают соответствующие органы и организации.

Почему лица в возрасте 65 лет и старше? Потому что именно таким лицам оплачивается больничный лист за счёт средств ФСС.

Министры и другие ответственные работники продолжают работать, а сам режим самоизоляции предполагает выход гражданина из дому в определенных случаях. Это все прописано в Указе Главы РД от 18 марта 2020 г. № 17 (с изменениями) «О введении режима повышенной готовности».

 

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