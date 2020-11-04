В своем поздравлении врио Дагестана отметил глубокую духовность Дагестана, его богатую историю и особенные традиции. Сергей Меликов упомянул сложную ситуацию, которая возникла и в стране, и в Дагестане — эпидемию коронавируса. Подытоживая, врио руководителя региона пожелал всем дагестанцам счастья, здоровья и удачи. Полный текст поздравления можно прочитать тут.
Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2020. Среда 11:44
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей региона с Днем народного единства.
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