ЗАМАНА - Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

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04 ноября, 2020. Среда 11:44
Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей региона с Днем народного единства.

Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства
Общество

В своем поздравлении врио Дагестана отметил глубокую духовность Дагестана, его богатую историю и особенные традиции. Сергей Меликов упомянул сложную ситуацию, которая возникла и в стране, и в Дагестане — эпидемию коронавируса. Подытоживая, врио руководителя региона пожелал всем дагестанцам счастья, здоровья и удачи. Полный текст поздравления можно прочитать тут.

 

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