Поздравление Врио Главы РД С.А. Меликова с Днем народного единства

В своем поздравлении врио Дагестана отметил глубокую духовность Дагестана, его богатую историю и особенные традиции. Сергей Меликов упомянул сложную ситуацию, которая возникла и в стране, и в Дагестане — эпидемию коронавируса. Подытоживая, врио руководителя региона пожелал всем дагестанцам счастья, здоровья и удачи. Полный текст поздравления можно прочитать тут.