ЗАМАНА - Президент России поздравил Врио Главы Дагестана и жителей региона с Днем народного единства

Президент России поздравил Врио Главы Дагестана и жителей региона с Днем народного единства

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04 ноября, 2020. Среда 11:39
Президент России поздравил Врио Главы Дагестана и жителей региона с Днем народного единства

На имя врио руководителя Дагестана Сергея Меликова пришло поздравление с Днем народного единства от президента России Владимира Путина, пишет РИА "Дагестан".

Президент России поздравил Врио Главы Дагестана и жителей региона с Днем народного единства
Общество

«Этот праздник обращает нас к ключевым, переломным страницам отечественной истории, служит укреплению традиций гражданской сплоченности и искренней, глубокой любви к Родине, которые мы получили в великое, бесценное наследство от многих поколений предков», – отмечает в своем поздравлении президент России Владимир Путин.

С государственным праздником врио руководителя Дагестана Сергея Меликова и всех жителей региона поздравили также премьер-министр страны Михаил Мишустин и глава Администрации Президента страны Антон Вайно.

 

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