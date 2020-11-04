В общем с начала пандемии количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 7004.
Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2020. Среда 01:51
Количество скончавшихся в Москве людей с коронавирусом превысило 7 000, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- У утконосов выявили способность светиться в темноте
- Избран глава Каякентского района Дагестана
- Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы
- В России умерли 355 пациентов с коронавирусом за сутки
- Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди планируется завершить в 2023 году