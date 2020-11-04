ЗАМАНА - Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч

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04 ноября, 2020. Среда 01:51
Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч

Количество скончавшихся в Москве людей с коронавирусом превысило 7 000, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч
Общество

В общем с начала пандемии количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Москве достигло 7004.

 

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