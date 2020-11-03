Причины увольнения главного врача в ведомстве еще не открыли. Малаев известен в республике своими частыми обращениями и интервью. Он был одним из инициаторов защиты Грязевого озера в Махачкале. Популяризует здоровый образ жизни, запретил сотрудникам курить сигареты на территории больницы.
Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 21:55
Глава министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов своим приказом отстранил от должности главврача Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, пишет сайт "Мирмол".
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