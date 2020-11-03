Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы

Причины увольнения главного врача в ведомстве еще не открыли. Малаев известен в республике своими частыми обращениями и интервью. Он был одним из инициаторов защиты Грязевого озера в Махачкале. Популяризует здоровый образ жизни, запретил сотрудникам курить сигареты на территории больницы.