ЗАМАНА - Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы

Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы

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03 ноября, 2020. Вторник 21:55
Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы

Глава министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов своим приказом отстранил от должности главврача Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурада Малаева, пишет сайт "Мирмол".

Главврача ГКБ Махачкалы Хаджимурада Малаева уволили с работы
Общество

Причины увольнения главного врача в ведомстве еще не открыли. Малаев известен в республике своими частыми обращениями и интервью. Он был одним из инициаторов защиты Грязевого озера в Махачкале. Популяризует здоровый образ жизни, запретил сотрудникам курить сигареты на территории больницы.

 

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