За все время эпидемии выявлено 28 828 смертей, вылечились 1 251 364 человека.
За прошедшие сутки в России обнаружено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 субъектах.
В России за последние 24 часа скончались 355 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру".
За все время эпидемии выявлено 28 828 смертей, вылечились 1 251 364 человека.
За прошедшие сутки в России обнаружено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 субъектах.
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