Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов обсудил с главами профильных министерств и ведомств тему строительства Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района.

В числе главных задач, которые нужно реализовать, были отмечены изменение категории земельного участка для спортивного комплекса, а также подведение необходимой инженерной инфраструктуры.

Врио руководителя региона Сергей Меликов напомнил о прошедшей 30 октября текущего года встрече с Хабибом Нурмагмедовым, на которой Меликов дал общение взять под личный контроль тему строительства этого спортивного объекта. Подробнее можно прочитать тут.