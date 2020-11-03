ЗАМАНА - Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди планируется завершить в 2023 году

Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди планируется завершить в 2023 году

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03 ноября, 2020. Вторник 16:12
Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди планируется завершить в 2023 году

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов обсудил с главами профильных министерств и ведомств тему строительства Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района.

Строительство Центра спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди планируется завершить в 2023 году
Общество

В числе главных задач, которые нужно реализовать, были отмечены изменение категории земельного участка для спортивного комплекса, а также подведение необходимой инженерной инфраструктуры.

Врио руководителя региона Сергей Меликов напомнил о прошедшей 30 октября текущего года встрече с Хабибом Нурмагмедовым, на которой Меликов дал общение взять под личный контроль тему строительства этого спортивного объекта. Подробнее можно прочитать тут.

 

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