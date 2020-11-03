ЗАМАНА - Мозг человека смогли подключить к компьютеру через вены

Мозг человека смогли подключить к компьютеру через вены

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03 ноября, 2020. Вторник 16:00
Мозг человека смогли подключить к компьютеру через вены

Эксперты из Америки и Австралии выявили новый способ подключения мозга человека к компьютеру — через кровеносные сосуды.

Мозг человека смогли подключить к компьютеру через вены
Общество

В эксперименте исследователи использовали электроды, устанавливаемые в трубку, которую называют стентом. Она может поместиться внутрь кровеносных сосудов, которые ведут к человеческому мозгу. Этот способ уже проверен на человеке. В результате специалисты еще на шаг ближе стали к установлению контакта между человеком и компьютером.

 

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