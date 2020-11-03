Мозг человека смогли подключить к компьютеру через вены

В эксперименте исследователи использовали электроды, устанавливаемые в трубку, которую называют стентом. Она может поместиться внутрь кровеносных сосудов, которые ведут к человеческому мозгу. Этот способ уже проверен на человеке. В результате специалисты еще на шаг ближе стали к установлению контакта между человеком и компьютером.