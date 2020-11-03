ЗАМАНА - Выемка документов в Минсельхозе Дагестана привела силовиков в Казначейство

Выемка документов в Минсельхозе Дагестана привела силовиков в Казначейство

Автор
03 ноября, 2020. Вторник 15:29
Выемка документов в Минсельхозе Дагестана привела силовиков в Казначейство

Полиция Дагестана обнаружила преступную схему и признаки взяточничества в Управлении Казначейства, пишет "МирМол".

Выемка документов в Минсельхозе Дагестана привела силовиков в Казначейство
Общество

Это стало результатом выемки документов, проведенной вчера, 2 ноября, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Как рассказывают, за взятку в размере 5 миллионов рублей работники казначейства не отразили в отчетах обнаруженные ошибки и нарушения в работе министерства за 2018 год.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top