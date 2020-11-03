Это стало результатом выемки документов, проведенной вчера, 2 ноября, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Как рассказывают, за взятку в размере 5 миллионов рублей работники казначейства не отразили в отчетах обнаруженные ошибки и нарушения в работе министерства за 2018 год.
Выемка документов в Минсельхозе Дагестана привела силовиков в Казначейство
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 15:29
Полиция Дагестана обнаружила преступную схему и признаки взяточничества в Управлении Казначейства, пишет "МирМол".
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