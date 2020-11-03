В общем за время эпидемии в регионе обнаружили 16 306 случаев заражения. Из них 14 636 человек вылечились, 785 скончались.
За последние сутки в Дагестане выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 14:13
За последние 24 часа в Дагестане выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев
- Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев
- В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов
- В Левашинском районе Дагестана намечено строительство четырех откормочных площадок и двух убойных цехов
- В России зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений коронавирусом