ЗАМАНА - Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

Автор
03 ноября, 2020. Вторник 13:16
Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев

По проекту «Местные инициативы» в Дагестане будет проведена реконструкция 73 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 27 МО, рассказал руководитель министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.

Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев
Общество

Полный объем субсидии по всем проектам -  181 миллион 448 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top