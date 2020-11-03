Около 270 млн рублей направлено на реализацию «местных инициатив» дагестанцев
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 13:16
По проекту «Местные инициативы» в Дагестане будет проведена реконструкция 73 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 27 МО, рассказал руководитель министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов.
Полный объем субсидии по всем проектам - 181 миллион 448 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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