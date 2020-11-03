За сутки выздоровели 15,3 тысячи человек, еще 355 скончались. В общем вылечились 1,251 миллиона жителей России, умерли 28 828.
В России зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений коронавирусом
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 11:22
В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 18 648 человек во всех 85 субъектах. За весь период эпидемии в стране выявили 1 673 686 случаев заражения, пишет "Лента.ру".
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