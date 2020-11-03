В России зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений коронавирусом

Автор Мадина

В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 18 648 человек во всех 85 субъектах. За весь период эпидемии в стране выявили 1 673 686 случаев заражения, пишет "Лента.ру".