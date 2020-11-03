ЗАМАНА - В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

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03 ноября, 2020. Вторник 11:15
В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»

Вечером, 1 ноября, прошла церемония праздничного завершения молодежного форума «Табасаран 2020», где в качестве почётных гостей были приглашены заместитель главы министерства по делам молодежи РД Патимат Омарова, руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов.

В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»
Общество

Нужно заметить, что с 30 октября по 2 ноября в селе Хучни Табасаранского района на площадке отеля «Водопад» был проведен молодёжный форум «Табасаран – 2020». В течение 3-х дней примерно 100 участников со всего региона получили возможность освоить образовательную программу и посветить памятники исторического и культурного наследия Табасаранского района. Образовательный блок мероприятия включал в себя 2 направления — «Молодёжные сообщества» и «Туризм и краеведение», в рамках которых участникам провели тренинги, мастер-классы и уникальные встречи со специалистами. Подробнее можно прочитать тут.

 

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