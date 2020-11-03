В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 11:15
Вечером, 1 ноября, прошла церемония праздничного завершения молодежного форума «Табасаран 2020», где в качестве почётных гостей были приглашены заместитель главы министерства по делам молодежи РД Патимат Омарова, руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов.
Нужно заметить, что с 30 октября по 2 ноября в селе Хучни Табасаранского района на площадке отеля «Водопад» был проведен молодёжный форум «Табасаран – 2020». В течение 3-х дней примерно 100 участников со всего региона получили возможность освоить образовательную программу и посветить памятники исторического и культурного наследия Табасаранского района. Образовательный блок мероприятия включал в себя 2 направления — «Молодёжные сообщества» и «Туризм и краеведение», в рамках которых участникам провели тренинги, мастер-классы и уникальные встречи со специалистами. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В России зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений коронавирусом
- В Табасаранском районе завершился молодежный форум «Табасаран 2020»
- Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Эпигенетические часы смогут определить скорость старения мозга человека
- Сергей Меликов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата