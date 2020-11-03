Нужно заметить, что с 30 октября по 2 ноября в селе Хучни Табасаранского района на площадке отеля «Водопад» был проведен молодёжный форум «Табасаран – 2020». В течение 3-х дней примерно 100 участников со всего региона получили возможность освоить образовательную программу и посветить памятники исторического и культурного наследия Табасаранского района. Образовательный блок мероприятия включал в себя 2 направления — «Молодёжные сообщества» и «Туризм и краеведение», в рамках которых участникам провели тренинги, мастер-классы и уникальные встречи со специалистами. Подробнее можно прочитать тут.