В отличие от циркадных, которые отвечают за ритмы сна, эпигенетические умеют выявлять, с какой скоростью люди стареют и какова вероятность получить какую-либо болезнь. Ученые изучили 1397 проб мозга человека, которые были получены от людей в возрасте от 1 до 108 лет. После этого ученые исследовали эпигенетический маркер (метилирование ДНК) в коре головного мозга. У них получилось найти 347 локусов метилирования ДНК, дающих возможность выявить возраст отдела головного мозга. В скором времени число анализируемых областей начнет расти, что позволит точнее осуществлять такие исследования.
Эпигенетические часы смогут определить скорость старения мозга человека
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 09:29
Исследователи из университета Экстера рассказали о новой концепции внутренних часов человека.
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