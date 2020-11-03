Кишечная микрофлора может защитить от опасной дозы радиации

Американские эксперты провели несколько экспериментов для исследования вопроса, как организм борется с влиянием радиационного облучения. Было выяснено, что огромный процент защиты обеспечивают кишечные бактерии.

Для проведения эксперимента ученые использовали лабораторных мышей. В процессе исследования им была дана смертельная доза радиации. В результате обнаружилось, что мыши, которые имели в своем кишечнике специфические микроорганизмы, имели защиту от облучения. Так, данные бактерии провоцируют производство метаболитов - триптофана и пропионата.

Благодаря данной паре молекул стволовые клетки костного мозга оказались меньше повреждены, было выявлено меньше проблем с желудочно-кишечным трактом и осталась в сохранности целостность ДНК. Специалисты планируют в ближайшем времени провести такие эксперименты на людях.