Для проведения эксперимента ученые использовали лабораторных мышей. В процессе исследования им была дана смертельная доза радиации. В результате обнаружилось, что мыши, которые имели в своем кишечнике специфические микроорганизмы, имели защиту от облучения. Так, данные бактерии провоцируют производство метаболитов - триптофана и пропионата.
Благодаря данной паре молекул стволовые клетки костного мозга оказались меньше повреждены, было выявлено меньше проблем с желудочно-кишечным трактом и осталась в сохранности целостность ДНК. Специалисты планируют в ближайшем времени провести такие эксперименты на людях.