ЗАМАНА - В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом

В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом

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03 ноября, 2020. Вторник 01:48
В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли еще 63 человека с подтвержденным коронавирусом, пишет оперативный штаб города.

В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом
Общество

Уточняют, что у всех пациентов был поставлен диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. В общем с начала эпидемии в Москве скончались 6936 человек.

 

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