В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли еще 63 человека с подтвержденным коронавирусом, пишет оперативный штаб города.

Уточняют, что у всех пациентов был поставлен диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. В общем с начала эпидемии в Москве скончались 6936 человек.