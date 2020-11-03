Уточняют, что у всех пациентов был поставлен диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирус. В общем с начала эпидемии в Москве скончались 6936 человек.
В Москве за сутки скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2020. Вторник 01:48
В Москве за прошедшие 24 часа умерли еще 63 человека с подтвержденным коронавирусом, пишет оперативный штаб города.
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