Лидера по количеству завезенных в Россию случаев заражения объявила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова на собрании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением эпидемии. Попова рассказала, что 90% туристов, болеющих коронавирусом, прилетают из Турции.
Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 18:00
Примерно 90% российских путешественников, которые вернулись из заграничного отпуска с коронавирусом, прибыли из Турции, пишет "Лента.ру".
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