ЗАМАНА - Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса

Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса

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02 ноября, 2020. Понедельник 18:00
Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса

Примерно 90% российских путешественников, которые вернулись из заграничного отпуска с коронавирусом, прибыли из Турции, пишет "Лента.ру".

Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса
Общество

Лидера по количеству завезенных в Россию случаев заражения объявила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова на собрании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением эпидемии. Попова рассказала, что 90% туристов, болеющих коронавирусом, прилетают из Турции.

 

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