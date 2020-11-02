ЗАМАНА - Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

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02 ноября, 2020. Понедельник 16:01
Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным

Конкурс «Большая перемена» нужно проводить каждый год, дабы улучшить возможности его участников. Об этом 2 ноября сказал лидер РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в МЦД «Артек».

Путин предложил сделать конкурс «Большая перемена» ежегодным
Общество

Владимир Путин отметил, что конкурс необходимо сделать ежегодным. Те школьники, которые не смогли одержать победу в этом году, смогут попытаться еще раз в следующем. Как заметил президент страны, для российского руководства молодёжная политика остаётся одним из самых важных направлений, работа над созданием всех нужных условий для самореализации школьников будет идти и дальше.

Ранее мы писали про дагестанского школьника Данияла Шабанова, которого лично поздравил президент России Владимир Путин с Днем рождения.

 

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