Владимир Путин отметил, что конкурс необходимо сделать ежегодным. Те школьники, которые не смогли одержать победу в этом году, смогут попытаться еще раз в следующем. Как заметил президент страны, для российского руководства молодёжная политика остаётся одним из самых важных направлений, работа над созданием всех нужных условий для самореализации школьников будет идти и дальше.