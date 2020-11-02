ЗАМАНА - Владимир Путин поздравил юнкора Орленка Дагестана с Днем рождения

Владимир Путин поздравил юнкора Орленка Дагестана с Днем рождения

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02 ноября, 2020. Понедельник 15:44
Владимир Путин поздравил юнкора Орленка Дагестана с Днем рождения

Сегодня, 2 ноября, на канале "Россия 24" была проведена прямая трансляция конкурса "Большая перемена".

Во время проведения мероприятия слово было предоставлено юному участнику из Дагестана Даниялу Шабанову, который отмечает сегодня день рождения. Президент России Владимир Путин поздравил Данияла Шабанова лично, пожелав ему удачи во всех его начинаниях. Лидер страны упомянул и интереснейшую культуру Дагестана, значимость древнейшего города Дербент для России и мира, отметил туристические возможности региона. Конкурс «Большая перемена» проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принимают в нем участие ученики 9−11 классов, в текущем году заявки подали более миллиона подростков. Финал конкурса проходит в «Артеке». Победителям будут вручены денежные подарки, которые они смогут использовать для получения дальнейшего образования.

 

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