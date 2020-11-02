ЗАМАНА - Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

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02 ноября, 2020. Понедельник 14:20
Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период

Гидроэлектростанции, тепловые станции, сетевой комплекс, теплосетевой комплекс Группы РусГидро подготовлены к работе в условиях низких температур, это самый тяжелый для энергетиков период, когда заметно увеличивается потребление электрической и тепловой энергии.

В условиях эпидемии РусГидро обеспечивает стабильную работу энергообъектов и бесперебойное электроснабжение клиентов, защиту сотрудников от рисков заразиться коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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