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Энергообъекты РусГидро готовы к работе в зимний период
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 14:20
Гидроэлектростанции, тепловые станции, сетевой комплекс, теплосетевой комплекс Группы РусГидро подготовлены к работе в условиях низких температур, это самый тяжелый для энергетиков период, когда заметно увеличивается потребление электрической и тепловой энергии.
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