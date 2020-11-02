За все время эпидемии в регионе выявлено 16 220 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 561 пациентов, 784 человек скончались.
В Дагестане за последние сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 13:33
В Дагестане за последние 24 часа обнаружили 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Число проведенных тестов на коронавирус в РД на 2 ноября составило 712 126 единиц.
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