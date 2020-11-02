В Техническом колледже им. Р.Н. Ашуралиева открылись современные мастерские по мировым стандартам Ворлдскиллс
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 13:28
Праздничное открытие высокотехнологичных мастерских по мировым стандартам Worldskills прошло в четверг, 29 октября, в Техническом колледже имени Р.Н. Ашуралиева в Махачкале.
В открытии приняла участие вице-премьер - глава министерства образования и науки региона Уммупазиль Омарова. Приветствуя участников мероприятия, руководительница Министерства образования и науки региона рассказала о важности открытия в колледжах региона современных мастерских и о работе, которая проводилась по модернизации системы профобразования. Подробнее можно прочитать тут.
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