ЗАМАНА - Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину

Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину

Автор
02 ноября, 2020. Понедельник 12:06
Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину

Люди пенсионного возраста обязаны соблюдать самоизоляцию с 03 по 16 ноября. Такие изменения внесены в указ врио руководителя Дагестана от 23 октября о дополнительных антикоронавирусных мерах.

Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину
Общество

Работающие жители Дагестана пенсионного возраста для возмещения утраченного за время карантина заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования.  Подробные сведения о получении больничного листа можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top