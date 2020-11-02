Люди пенсионного возраста обязаны соблюдать самоизоляцию с 03 по 16 ноября. Такие изменения внесены в указ врио руководителя Дагестана от 23 октября о дополнительных антикоронавирусных мерах.

Работающие жители Дагестана пенсионного возраста для возмещения утраченного за время карантина заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования. Подробные сведения о получении больничного листа можно прочитать тут.