Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 12:06
Люди пенсионного возраста обязаны соблюдать самоизоляцию с 03 по 16 ноября. Такие изменения внесены в указ врио руководителя Дагестана от 23 октября о дополнительных антикоронавирусных мерах.
Работающие жители Дагестана пенсионного возраста для возмещения утраченного за время карантина заработка могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования. Подробные сведения о получении больничного листа можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Граждане в возрасте старше 65 лет, работающие по трудовому договору, могут оформить листки нетрудоспособности по карантину
- Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству
- В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса
- В Тибете впервые найдена ДНК древнейшего человека
- Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»