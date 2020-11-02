В Тибете впервые найдена ДНК древнейшего человека

Останки, которые были найдены в пещере Байшия на Тибетском плато еще в 1980 году, принадлежали денисовцу — на это указывает митохондриальная ДНК, найденная в останках. Речь идет, как сообщает сайт Science, о первом нахождении денисовского человека за пределами Денисовой пещеры на Алтае.

В начале эксперты отыскали денисовскую мтДНК в нижней челюсти, найденную в тибетской пещере в прошлом веке, а далее митохондриальная ДНК денисовского человека была обнаружена в отложениях в пещере. Ученые высказываются, что денисовцы существовали в Байшие от 100 до 60 тысяч лет назад.

Митохондриальную ДНК из тибетской пещеры Байшия сравнили с останками из Денисовой пещеры, и заявили, что у них есть близкое родство. Есть предположение, что нынешние жители Тибета получили мутацию в гене EPAS1, влияющую на привыкание к жизни в горах, именно от денисовского человека.