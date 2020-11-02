ЗАМАНА - Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше

Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше

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02 ноября, 2020. Понедельник 10:35
Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов ввел новые ограничения для жителей пенсионного возраста в связи с угрозой коронавируса. Данные изменения внесены в указ от 23 октября о дополнительных ограничительных мерах.

Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше
Общество

Согласно изменениям, с 3 по 16 ноября жители в возрасте 65 лет и старше обязаны соблюдать режим карантина. В прошлом указе эта мера носила рекомендательный характер.

Оставаться в режиме самоизоляции обязаны те лица, которые страдают хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Выплаты по временной нетрудоспособности назначаются жителям в возрасте 65 лет и старше, которые соблюдают обязательную самоизоляцию, в соответствии с указом правительства РФ от 1 апреля текущего года №402.

Согласно указу, назначение и выплата пособия производятся на основании электронного листка нетрудоспособности, который оформляется Фондом социального страхования по заявлению работодателя, чьи сотрудники обязаны оставаться дома и не работать.

Для этого он передает нужные документы в фонд, где в течение первых суток должны подтвердить факт трудоустройства заявленных сотрудников, а затем в течение еще одних суток передать их сведения в уполномоченное медучреждение. Медицинская организация не позднее следующего рабочего дня принимает решение о выдаче электронных листков нетрудоспособности.

Далее Фонд социального страхования в течение 7 календарных дней должен назначить и единовременно выплатить сотруднику пособие по временной нетрудоспособности.

Следуя новым правилам, размер пособия по временной нетрудоспособности за целый месяц не должен быть меньше МРОТ – 12130 рублей.

 

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