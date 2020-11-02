Вопрос, как оформить больничный лист и когда выходить на работу после самоизоляции пенсионерам старше 65 лет в субъектах РФ осенью 2020 года: в октябре, ноябре или декабре — волнует большинство жителей субъектов РФ.

Поэтому, стоит напомнить, что во всех региональных нормативно-правовых актах (НПА), которые устанавливают самоизоляцию для лиц старше 65 лет, есть такое условие: «Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения».

То есть, если работодатель принимает решение, что нахождение лица 65 + является критически важным для функционирования организации, то он вправе привлечь его к работе и в период ограничений.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС РФ напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Как оформить?

Для получения больничного листа гражданам не нужно предоставлять какие-либо документы или сведения — выдается он на основании данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд.

Никуда ходить работникам из группы риска для самостоятельного оформления бумаг не нужно! Ваш работодатель обязан был направить список работников категории «65+» в Фонд социального страхования (ФСС).

Как рассчитывается?

Размер больничного пособия рассчитывается по общим основаниям. Так, если стаж составляет более восьми лет, то дни больничного оплачиваются в размере 100%. При расчете учитывается заработок за два предыдущих года, который ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 руб. в месяц, информирует портал garant.ru

На вынужденный больничный отправляют работающих граждан, которые родились 6 апреля 1955 года или ранее. Обращаем ваше внимание: на оплачиваемый больничный могут претендовать только те работники, кто трудоустроен официально. Больничный не будет оплачен тем, кто трудится без оформления или зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя (ИП). Не оплатят листок нетрудоспособности тем, кто продолжает работу удаленно (а значит, получает зарплату) или находится в отпуске и уже получил отпускные.

Размер выплат рассчитывается так же, как и в «довирусное» время. По общему правилу расчета больничного листа. Если работник имеет более 8 лет страхового стажа, размер пособия по нетрудоспособности равен 100% от среднего заработка. Если стаж работника от 5 до 8 лет – 80% от среднего заработка. Если же стаж до 5 лет – 60% от среднего заработка.