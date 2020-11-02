ЗАМАНА - Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»

Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»

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02 ноября, 2020. Понедельник 10:40
Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»

В Санкт-Петербурге под эгидой Постпредства Дагестана прошло собрание на тему «Потенциал дагестанцев в республике и его развитие», пишет РИА "Дагестан". 

Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»
Общество

Приветствуя участников собрания, сотрудник Представительства Дагестана Магомед Омаракаев заметил, что в регионе живут и работают много дагестанцев, которые достигли серьезных результатов в научной, творческой сфере, в бизнесе и в других областях, вносят весомый вклад в экономику, образование, сохранение здоровья россиян и другие сферы жизни Санкт-Петербурга. Подробнее можно прочитать тут.

 

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