Приветствуя участников собрания, сотрудник Представительства Дагестана Магомед Омаракаев заметил, что в регионе живут и работают много дагестанцев, которые достигли серьезных результатов в научной, творческой сфере, в бизнесе и в других областях, вносят весомый вклад в экономику, образование, сохранение здоровья россиян и другие сферы жизни Санкт-Петербурга. Подробнее можно прочитать тут.
Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 10:40
В Санкт-Петербурге под эгидой Постпредства Дагестана прошло собрание на тему «Потенциал дагестанцев в республике и его развитие», пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Государственный Эрмитаж открыл виртуальную экскурсию, посвященную дагестанскому изобразительному искусству
- В России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса
- В Тибете впервые найдена ДНК древнейшего человека
- Руководство Дагестана сделали обязательной самоизоляцию граждан 65 лет и старше
- Оформление больничного листа для граждан старше 65 лет