Представительство республики в Санкт-Петербурге провело круглый стол «Потенциал дагестанцев в регионе и его развитие»

В Санкт-Петербурге под эгидой Постпредства Дагестана прошло собрание на тему «Потенциал дагестанцев в республике и его развитие», пишет РИА "Дагестан".

Приветствуя участников собрания, сотрудник Представительства Дагестана Магомед Омаракаев заметил, что в регионе живут и работают много дагестанцев, которые достигли серьезных результатов в научной, творческой сфере, в бизнесе и в других областях, вносят весомый вклад в экономику, образование, сохранение здоровья россиян и другие сферы жизни Санкт-Петербурга. Подробнее можно прочитать тут.