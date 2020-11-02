В Дагестане стартовал молодежный форум «Табасаран-2020»

В открытии участвовал руководитель муниципалитета Магомед Курбанов и Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» Александр Калинин. Участниками мероприятия стали около 100 девушек и парней из городов и районов Дагестана. В первый день работы мероприятия для участников форума были проведены лекции «Модульный, адаптивный и стратегический взгляд на развитие туризма» и «Реализация государственной молодежной политики в РД».