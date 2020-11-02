ЗАМАНА - В Дагестане стартовал молодежный форум «Табасаран-2020»

В Дагестане стартовал молодежный форум «Табасаран-2020»

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02 ноября, 2020. Понедельник 10:15
В Дагестане стартовал молодежный форум «Табасаран-2020»

Официальное открытие форума для молодежи «Табасаран-2020» было проведено в селе Хучни Табасаранского района, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане стартовал молодежный форум «Табасаран-2020»
Общество

В открытии участвовал руководитель муниципалитета Магомед Курбанов и Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» Александр Калинин.  Участниками мероприятия стали около 100 девушек и парней из городов и районов Дагестана. В первый день работы мероприятия для участников форума были проведены лекции «Модульный, адаптивный и стратегический взгляд на развитие туризма» и «Реализация государственной молодежной политики в РД».

 

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