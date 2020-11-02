В указе упоминается, что в регионе начинает работать запрет на работу развлекательных центров и объектов питания с 23:00 до 6:00. Кроме того, руководство Дагестана рекомендует соблюдать режим самоизоляции жителям, которые старше 65 лет. Новые ограничения начинают работать с 3 ноября.
Власти Дагестана ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2020. Понедельник 01:05
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов подписал указ о введении в регионе новых ограничений в связи с распространением коронавируса, документ опубликован на сайте правительства республики.
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