Власти Дагестана ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов подписал указ о введении в регионе новых ограничений в связи с распространением коронавируса, документ опубликован на сайте правительства республики.

В указе упоминается, что в регионе начинает работать запрет на работу развлекательных центров и объектов питания с 23:00 до 6:00. Кроме того, руководство Дагестана рекомендует соблюдать режим самоизоляции жителям, которые старше 65 лет. Новые ограничения начинают работать с 3 ноября.