На реализацию проектов в рамках республиканской программы «Местные инициативы» в 2020 году город Хасавюрт получит около 18,2 млн рублей
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2020. Воскресенье 01:09
На выполнение проектов в рамках региональной программы «Местные инициативы» в текущем году город Хасавюрт получит примерно 18,2 миллионов рублей.
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На реализацию проектов в рамках республиканской программы «Местные инициативы» в 2020 году город Хасавюрт получит около 18,2 млн рублей. ❗️ Минэкономразвития Дагестана, как координатором проекта, организовано проведение конкурсного отбора, по итогам которого Комиссией принято решение о предоставлении субсидии на ремонт водопроводов в трех городских поселках: Ветеран, Северный и Завокзальный. На каждую инициативу предусмотрено предоставление субсидий из республиканского бюджета в сумме порядка 4,3 млн руб. на каждый объект; по 1,3 млн руб. (пос. Ветеран и пос. Северный) и 1,1 млн руб. (пос. Завокзальный) – из муниципального бюджета; остальное – средства меценатов. ? Напомним, целью реализации проекта #местныеинициативы05 является поддержка органов местного самоуправления и населения в решении актуальных проблем путем реализации проектов, направленных на развитие общественной̆ инфраструктуры. Одним из основных условий участия в конкурсном отборе проектов является обеспечение софинансирования проекта из бюджета муниципального образования и за счет средств меценатов. В 2020 году победителями конкурсного отбора признаны 73 проекта в 27 муниципальных образованиях. Минэкономразвития РД заключены соглашения о представлении субсидии из республиканского бюджета с администрациями всех 27 муниципалитетов-участников программы. #местныеинициативы @gadji.sultanov
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