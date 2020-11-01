ЗАМАНА - Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве

Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве

Автор
01 ноября, 2020. Воскресенье 01:00
Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве

Представители Республики Дагестан приняли участие в работе первого учредительного съезда Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи», проходившего в эти дни в столице России.

Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве
Общество

Стоит напомнить, что задача съезда – организовать движение общественности за здоровую и благоприятную экологическую атмосферу в стране, за создание условий, которые способствуют ее стабильному экологически безопасному развитию.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top