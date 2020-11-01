Представители Республики Дагестан приняли участие в работе первого учредительного съезда Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи», проходившего в эти дни в столице России.

Стоит напомнить, что задача съезда – организовать движение общественности за здоровую и благоприятную экологическую атмосферу в стране, за создание условий, которые способствуют ее стабильному экологически безопасному развитию. Подробнее можно прочитать тут.