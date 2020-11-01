Делегация из Дагестана принимает участие в учредительном съезде движения «Волонтеры экологи» в Москве
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2020. Воскресенье 01:00
Представители Республики Дагестан приняли участие в работе первого учредительного съезда Всероссийского общественного движения «Волонтеры экологи», проходившего в эти дни в столице России.
Стоит напомнить, что задача съезда – организовать движение общественности за здоровую и благоприятную экологическую атмосферу в стране, за создание условий, которые способствуют ее стабильному экологически безопасному развитию. Подробнее можно прочитать тут.
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