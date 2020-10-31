ЗАМАНА - На центральной площади Махачкалы проведут сельхоз ярмарку

На центральной площади Махачкалы проведут сельхоз ярмарку

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31 октября, 2020. Суббота 01:40
На центральной площади Махачкалы проведут сельхоз ярмарку

Руководство Махачкалы издало указ "Об организации разовых специализированных сельхоз ярмарок «выходного дня»" на главной площади города, пишет сетевое издание газеты "Зори Табасарана". 

На центральной площади Махачкалы проведут сельхоз ярмарку
Общество

На главной площади перед Белым домом жители Махачкалы смогут купить овощную продукцию, мед, рыбу, мясо, товары народных художественных промыслов и продовольственные товары.

Идти одна ярмарка будет 20 дней, первая откроется 31 октября, а придет к завершению ярмарочный период к началу 2021 года. Крайняя ярмарка пройдет 3 января 2021 года.

 

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