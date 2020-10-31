ЗАМАНА - Низами Гаджибалаев занял должность руководителя пресс-службы Главы Дагестана

Низами Гаджибалаев занял должность руководителя пресс-службы Главы Дагестана

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31 октября, 2020. Суббота 00:37
Низами Гаджибалаев занял должность руководителя пресс-службы Главы Дагестана

Низами Гаджибалаев занял должность главы пресс-службы Администрации Главы и Правительства РД, сообщает РГВК "Дагестан".

Такой указ подписал врио руководителя региона Сергей Меликов. Нужно заметить, что в прошлом Гаджибалаев работал с республиканскими СМИ, был корреспондентом газеты «Новые известия» и редактором отдела газеты «Молодежь Дагестана». 

 

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