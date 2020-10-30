ЗАМАНА - Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

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30 октября, 2020. Пятница 17:00
Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных

Вчера, 29 октября, в Ленинском районе Махачкалы был проведен совместный рейд социальных учреждений Министерства труда региона и АО «Газпром газораспределение Махачкала». Специалисты посетили дома многодетных, нуждающихся семей и одиноко проживающих пенсионеров, стоящих на учёте в Комплексном центре Минтруда региона.

Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных
Общество

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Махачкала» провели беседу об опасности самостоятельной установки газового оборудования.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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