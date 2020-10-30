Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 17:00
Вчера, 29 октября, в Ленинском районе Махачкалы был проведен совместный рейд социальных учреждений Министерства труда региона и АО «Газпром газораспределение Махачкала». Специалисты посетили дома многодетных, нуждающихся семей и одиноко проживающих пенсионеров, стоящих на учёте в Комплексном центре Минтруда региона.
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Махачкала» провели беседу об опасности самостоятельной установки газового оборудования. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Минтруда Дагестана совместно с Газораспределение Махачкала приводят в порядок отопительные приборы в домах своих подопечных
- Эксперты назвали четыре отрасли Дагестана, выгодные для международного экспорта
- Эксперты назвали четыре отрасли Дагестана, выгодные для международного экспорта
- В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима
- В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима