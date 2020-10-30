В 30 муниципалитетах Дагестана началась работа общественного патруля по соблюдению масочного режима
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 16:20
Общественный патруль по соблюдению режима ношения масок начал работу в 30 районах Дагестана. Работу патруля в регионе контролирует Министерство молодежи РД по указу врио руководителя Дагестана Сергея Меликова.
В рамках комплекса мероприятий волонтеры проводят с дагестанцами разъяснительную беседу, напоминают о важности использования защитных масок, а также раздают листовки со сведениями о мерах профилактики коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.
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