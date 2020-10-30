Дагестан ждёт масштабное очищение

Заместитель премьер-министра РД Инсаф Хайруллин провёл расширенное выездное собрание в Каспийске на тему обновления объектов водоснабжения и водоотведения, строительства очистных сооружений на территории региона.

В собрании участвовали главный государственный жилищный инспектор региона Али Джабраилов, врио мэра города Каспийск Загирбек Таибов, сотрудники заинтересованных министерств, муниципалитетов, где стоит проблема качественного водоснабжения. Прежде всего, Инсаф Хайруллин совместно с Загирбеком Таибовым и Али Джабраиловым посетил объект в Каспийске, где был уничтожен сброс неочищенных сточных вод в море на территории МКР-7 г. Каспийска. Подробнее можно прочитать тут.