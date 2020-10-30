ЗАМАНА - Дагестан ждёт масштабное очищение

Дагестан ждёт масштабное очищение

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30 октября, 2020. Пятница 14:25
Дагестан ждёт масштабное очищение

Заместитель премьер-министра РД Инсаф Хайруллин провёл расширенное выездное собрание в Каспийске на тему обновления объектов водоснабжения и водоотведения, строительства очистных сооружений на территории региона.

Дагестан ждёт масштабное очищение
Общество

В собрании участвовали главный государственный жилищный инспектор региона Али Джабраилов, врио мэра города Каспийск Загирбек Таибов, сотрудники заинтересованных министерств, муниципалитетов, где стоит проблема качественного водоснабжения. Прежде всего, Инсаф Хайруллин совместно с Загирбеком Таибовым и Али Джабраиловым посетил объект в Каспийске, где был уничтожен сброс неочищенных сточных вод в море на территории МКР-7 г. Каспийска. Подробнее можно прочитать тут.

 

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