ЗАМАНА - В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

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30 октября, 2020. Пятница 11:08
В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые с начала эпидемии обнаружили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа — прирост составил 18 283, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России впервые выявили свыше 18 тысяч новых случаев коронавируса
Общество

Также за сутки выздоровели 14 519 пациентов, 355 умерли.

В общем с начала эпидемии выявлено 1 599 976 случаев заражения в 85 регионах России. Из них 1 200 560 человек вылечились, 27 656 скончались.

 

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