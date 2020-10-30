Также за сутки выздоровели 14 519 пациентов, 355 умерли.
В общем с начала эпидемии выявлено 1 599 976 случаев заражения в 85 регионах России. Из них 1 200 560 человек вылечились, 27 656 скончались.
В России впервые с начала эпидемии обнаружили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа — прирост составил 18 283, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
Также за сутки выздоровели 14 519 пациентов, 355 умерли.
В общем с начала эпидемии выявлено 1 599 976 случаев заражения в 85 регионах России. Из них 1 200 560 человек вылечились, 27 656 скончались.
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