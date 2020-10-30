Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»

Начиная встречу и приветствуя собравшихся, врио главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул важность этой организации для регионов страны. В частности, говоря про Дагестан, Врио руководителя региона отметил, что в Дагестане всегда можно встретить людей, которые действительно могут составлять отличные, серьезные и креативные предложения, которые можно реализовать. Подробнее можно прочитать тут.