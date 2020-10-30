ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»

Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»

Автор
30 октября, 2020. Пятница 08:17
Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»

Вчера, 29 октября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым, пишет РИА "Дагестан".

Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»
Общество

Начиная встречу и приветствуя собравшихся, врио главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул важность этой организации для регионов страны. В частности, говоря про Дагестан, Врио руководителя региона отметил, что в Дагестане всегда можно встретить людей, которые действительно могут составлять отличные, серьезные и креативные предложения, которые можно реализовать. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top