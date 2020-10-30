Начиная встречу и приветствуя собравшихся, врио главы Дагестана Сергей Меликов подчеркнул важность этой организации для регионов страны. В частности, говоря про Дагестан, Врио руководителя региона отметил, что в Дагестане всегда можно встретить людей, которые действительно могут составлять отличные, серьезные и креативные предложения, которые можно реализовать. Подробнее можно прочитать тут.
Врио Главы Дагестана провел встречу с президентом Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ»
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 08:17
Вчера, 29 октября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым, пишет РИА "Дагестан".
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