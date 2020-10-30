«Дабы ликвидировать обнаруженные нарушения природоохранного законодательства, главе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана внесено представление. В данный момент принимаются меры, которые направлены на охрану водного объекта от незаконного размещения отходов и сброса неочищенных сточных вод в акваторию озера», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура потребовала обеспечить охрану озера Ак-Гель от загрязнения
- Автор Мадина
- 30 октября, 2020. Пятница 08:09
Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала обеспечить охрану озера Ак-Гель от загрязнения, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу надзорного органа.
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