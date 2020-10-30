В общем с начала пандемии в Москве скончались 6713 человек.
В Москве за прошедшие 24 часа обнаружили 4906 случаев заражения коронавирусом.
За последние 24 часа в Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом нового типа, передает оперативный штаб столицы.
В общем с начала пандемии в Москве скончались 6713 человек.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..