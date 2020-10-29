ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил мусульман с Днем рождения пророка Мухаммада

Сергей Меликов поздравил мусульман с Днем рождения пророка Мухаммада

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29 октября, 2020. Четверг 18:49
Сергей Меликов поздравил мусульман с Днем рождения пророка Мухаммада

Поздравительное письмо пришло на имя муфтия Дагестана шейха Ахмад-Афанди Абдулаева, пишет "Дагправда". 

Сергей Меликов поздравил мусульман с Днем рождения пророка Мухаммада
Общество

 Кроме того, в телефонной беседе врио руководителя Дагестана Сергей Меликов поздравил всех мусульман региона с этим праздником. 

 

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