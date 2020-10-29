Также на связи были сотрудники министерств и руководители муниципалитетов. К новому главе Дагестана граждане обращались с просьбами решить проблемы трудоустройства, газификации, жилищными и коммунальными проблемами.
Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 18:44
Врио руководителя региона Сергей Меликов в режиме ВКС провел прием жителей Дагестана, пишет РГВК "Дагестан".
В первую очередь врио главы Дагестана выслушал лидера регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Салима Халитова. Подробнее можно прочитать тут.
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