ЗАМАНА - Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан

Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан

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29 октября, 2020. Четверг 18:44
Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан

Врио руководителя региона Сергей Меликов в режиме ВКС провел прием жителей Дагестана, пишет РГВК "Дагестан".

Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел прием граждан
Общество

Также на связи были сотрудники министерств и руководители муниципалитетов. К новому главе Дагестана граждане обращались с просьбами решить проблемы трудоустройства, газификации, жилищными и коммунальными проблемами.

В первую очередь врио главы Дагестана выслушал лидера регионального отделения профсоюза «Альянс врачей» Салима Халитова. Подробнее можно прочитать тут.

 

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